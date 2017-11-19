Саакашвілі заявив, що готовий очолити новий уряд

Екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що Україні потрібен нова влада і новий уряд, який він готовий очолити.

Про це Саакашвілі заявив на віче, що проходить 19 листопада на площі Конституції під ВР.

"Україна потребує нової влади, створення нового уряду, маємо разом створити їх, я готовий робити це разом з вами. Маємо знайти нових людей для нового уряду ... Я готовий разом з вами очолити цей процес і готовий очолити цей уряд, якщо потрібно", - заявив Саакашвілі.

"3 грудня - початок "народного імпічмента". ... Ми створили інформаційні центри у кожному регіоні України. ... 3 грудня - "година ікс", для нас, для них і для країни. Я буду їздити по країні, піднімати людей, без жодних провокацій, мирно і спокійно, обґрунтовано, з конкретним планом і кандидатами на конкретні посади", - зазначив лідер "РНС".

"До 3 грудня ми чекаємо, якщо влада не виконує наших вимог, ми оголошуємо "народний імпічмент", - додав Саакашвілі.

Участь у заході беруть кілька сотень людей, площа перед ВР заповнена. Зі сцени виступали активісти "РНС", народні депутати Сергій Лещенко та Юрій Дерев'янко та ін.

Як відомо, акція під ВР почалася з "Всеукраїнського збору" за велику політичну реформу 17 жовтня. Її учасники вимагали ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Учасники акції встановили під ВР кілька наметів. 19 жовтня політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу з акції вийшли.

Ввечері 21 жовтня учасники акції під Верховною Радою утворили військовий табір та заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку, вимагаючи внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент.

На "Марші обурених", який відбувся за ініціативи Саакашвілі 12 листопада, учасники заявили про вимогу ухвалити закон про імпічмент до 3 грудня. У разі, якщо цю вимогу не буде виконано, буде оголошено про "народний імпічмент".

Українська правда