У Зімбабве скинули Мугабе з поста голови правлячої партії

1091 перегляд
Неділя, 19 листопада 2017, 15:07

У Зімбабве офіційно звільнили з поста голови правлячої партіє Роберта Мугабе, проте він досі залишається чинним президентом.

Про це повідомляє "Reuters".

Місце Мугабе в "ЗАНУ-ПФ" зайняв Еммерсон Мнангагва - депутат, якого Мугабе звільнив у цьому місці на спеціальній зустрічі партії.

"Його виключили <…> Мнангагва - наш новий лідер", - сказав один з делегатів.

Окрім того, із партії виключили жінку Мугабе Грейс, яка бореться за право змінити  93-річного президента.

"Його (Мугабе - ред) приголомшливе падіння всього за чотири дні, швидше за все, викличе ударні хвилі по всій Африці", - зазначають у "Reuters".

Як повідомлялося, 18 листопада у Зімбабве сотні тисяч мешканців столиці Хараре вийшли на марш за відставку президента Роберта Мугабе.

15 листопада армія Зімбабве захопила штаб-квартиру ZBC, державного мовника, підконтрольного президенту Мугабе.

Також військові затримали міністра фінансів Зімбабве Ігнатіуса Чомбо. Чомбо був провідним членом так званої "G40", фракції правлячої партії "ЗАНУ-ПФ", очолюваної дружиною Мугабе Грейс.

Військові, які захопили Хараре, помістили Мугабе під домашній арешт. Кортеж Мугабе відвіз його з приватної резиденції в Державний будинок для переговорів, в яких також взяли участь посланці з регіонального блоку Співтовариства з питань розвитку країн південної Африки (SADC).

У свою чергу Мугабе після зустрічі з генералами, які захопили контроль над країною, заявив, що відмовляється піти у відставку.

Роберт Мугабе перебуває при владі з 1980 року, коли Зімбабве отримала незалежність від Великої Британії. Військові побоюються, що відставка віце-президента стане кроком на шляху до передачі влади дружині президента Грейс Мугабе.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Саакашвілі заявив, що готовий очолити новий уряд
АТО: Стан одного пораненого військового – важкий
Саакашвілі заявив, що невідомі жорстоко побили його водія
Доба в АТО: 30 обстрілів, 4 бійців ЗСУ поранено
Усі новини
дослідження

Чому сновидіння важливі для нашого здоров’я

Bla Bla Bar

Дмитро Борисов про улюблені київські заклади

Лайфхаки

Де шукати одяг нестандартних розмірів