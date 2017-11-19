"Комітет проти тортур" оштрафували за відмову називатися іноагентом

Правозахисну організацію "Комітет із запобігання катуванням" на вимогу Мін'юсту Росії оштрафували на 400 тис. рублів за відмову називатися "іноземним агентом".

Про це повідомив керівник організації Ігор Каляпін, пише "Радіо Свобода".

"Комітет з питань запобігання катуванням" раніше існував під назвою "Комітет проти тортур". Два роки тому правозахисники, щоб не називатися "іноземним агентом", вже перереєстрували організацію.

Наразі повторно реєструється "Комітет проти тортур", таким чином штраф Мін'юсту виписаний на організацію, яка, за словами Каляпіна, "вже два місяці перебуває на стадії ліквідації".

Як відомо, російські законодавці готують законопроект, згідно з яким змусять деякі західні видання реєструватися в РФ, як "іноземні агенти".

Зокрема, іноземними агентами хочуть назвати "Радіо Свободу" та "Голос Америки".

Приводом для законопроекту стало зобов’язання міністерства юстиції США зареєструвати російського закордонного мовника RT відповідно до закону про "іноземних агентів". Таку саму реєстрацію вимагають і від російського держагентства новин Sputnik.