В анексованому Криму затримали кримськотатарського активіста

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Неділя, 19 листопада 2017, 16:25

У Сімферополі підконтрольна Росія поліція затримала кримськотатарського активіста Руслана Белялова.

Про це повідомила "Кримська солідарність" у Facebook.

"Сьогодні приблизно о 16 в Сімферополі співробітниками поліції був затриманий активіст об'єднання "Кримська солідарність" Руслан (Алімдар) Белялов. За інформацією, що надійшла, причина його затримання - нібито його автомобіль є викраденим", - йдеться у повідомленні.

 

В організації затримання розцінюють як тиск на соціально і політично активних мусульман у Криму.

"Він (Белялов - ред.) відомий громадськості тим, що займає активну громадську позицію: постійно підтримує кримських татар під час обшуків, на судах, робить стріми з місця події цих подій і просто не залишається осторонь від проблем свого народу", - зазначено у повідомленні.

Як відомо, 8 листопада в анексованому Криму окупаційна влада провела чергові обшуки в активістів. Зокрема, обшуки провели в домі Белялова. "Кримська солідарність" зазначає, що після обшуку в активіста пропали 3 тисячі доларів та 60 тисяч рублів.

Українська правда

Теми: Крим Росія кримські татари
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