АТО: Бойовики стріляли 10 разів, задіяли танки

У неділю НЗФ ОРДЛО порушили перемир’я 10 разів, бойовики ведуть вогонь із зброї, забороненої "Мінськом", зокрема з танків.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на вечір 19 листопада.

На луганському напрямку біля Троїцького майже 2 години бойовики вели вогонь по силах АТО із озброєння танка, БМП, 120-ти і 82-мм мінометів та гранатометів.

Біля Зайцевого, Донця, Жовтого і Кримського було застосовано легке піхотне озброєння.



На донецькому напрямку бойовики обстріляли сили АТО біля Широкиного та Гнутового з мінометів різних типів, біля Павлополя і Водяного - з гранатометів і стрілецької зброї, біля Кам'янки - випустили кілька мін калібру 120-мм.



Українська правда