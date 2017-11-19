УЗ скасувала поїзд "Київ-Луцьк"

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Неділя, 19 листопада 2017, 20:37

"Укрзалізниця" скасує курсування потягу №767/768 ("Столичний експрес") сполученням "Луцьк- Київ" та "Київ - Луцьк".

Як повідомили в "Укрзалізниці", потяг відмінили через його збитковість, пишуть "Волинські Новини".

"Ним їздить мало людей і у ньому малий склад вагонів", - зазначили в УЗ. 

За даними підприємства, останнє відправлення поїзда з Києва та Луцька відбудеться 8 грудня.

Потяг №767/768 курсує щоденно з 2015 року, у складі в середньому 7 вагонів сидячого типу.

Теми: Укрзалізниця Луцьк
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