Саакашвілі: Гелетей керував перевезенням зниклих грузинів

1991 перегляд
Неділя, 19 листопада 2017, 22:10

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що начальник Управління держохорони Валерій Гелетей командував перевезенням трьох зниклих грузинів з Києва в Одесу.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Викрадених грузинів перевезли трьома гвинтокрилами з Києва в Одесу, операцією командував особисто Гелетей, якого відразу впізнали наші бійці", - йдеться у повідомленні.

Він також стверджує, що журналіста Тамаза Шавшишвілі побили рукояткою пістолета.

"В Одесі їх зустрів генерал Косик і повантажив на пором, на якому до Грузії їх супроводжувало 50 бійців спецназу", - додав Саакашвілі.

Раніше Саакашвілі заявив, що в ніч на неділю невідомі жорстоко побили його водія.

Як відомо, 21 жовтня друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

15 листопада Саакашвілі опублікував документ Головного управління Державної міграційної служби в Києві, згідно з яким посвідку на тимчасове проживання журналіста грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі в Україні скасували.

17 листопада Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста Шашвіашвілі та двох його друзів.

У свою чергу нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.

Українська правда

Теми: Саакашвілі
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокат: 4 видворених грузинів не мають кримінальної чи адмінвідповідальності 19 листопада 2017, 17:57
Саакашвілі заявив, що готовий очолити новий уряд 19 листопада 2017, 14:33
Саакашвілі заявив, що невідомі жорстоко побили його водія 19 листопада 2017, 11:20
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Аваков: В НФ уже готовий проект зміни Конституції
Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP
Польща погодилась працювати над скороченням "чорного списку" українців
OVERTIME: Головні економічні новини за вихідні
Усі новини
експерти

Як запам'ятати те, що ми читаємо і дивимось

дослідження

У чому ж справжня магія Гаррі Поттера?

Фото

Жінка-трансгендер 18 місяців знімала своє перетворення