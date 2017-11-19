Саакашвілі: Гелетей керував перевезенням зниклих грузинів

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що начальник Управління держохорони Валерій Гелетей командував перевезенням трьох зниклих грузинів з Києва в Одесу.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Викрадених грузинів перевезли трьома гвинтокрилами з Києва в Одесу, операцією командував особисто Гелетей, якого відразу впізнали наші бійці", - йдеться у повідомленні.

Він також стверджує, що журналіста Тамаза Шавшишвілі побили рукояткою пістолета.

"В Одесі їх зустрів генерал Косик і повантажив на пором, на якому до Грузії їх супроводжувало 50 бійців спецназу", - додав Саакашвілі.

Раніше Саакашвілі заявив, що в ніч на неділю невідомі жорстоко побили його водія.

Як відомо, 21 жовтня друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

15 листопада Саакашвілі опублікував документ Головного управління Державної міграційної служби в Києві, згідно з яким посвідку на тимчасове проживання журналіста грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі в Україні скасували.

17 листопада Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста Шашвіашвілі та двох його друзів.

У свою чергу нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.

Українська правда