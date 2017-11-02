"Шахтар" знову обіграв "Феєнорд" у Лізі чемпіонів

270 переглядів
Четвер, 2 листопада 2017, 00:35
shakhtar.com.

Донецький "Шахтар" обіграв нідерландський "Феєнорд" (3:1) у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Голи забивали Факундо Ферейра (14 хвилина) та Марлос (17, 68), у складі голландців відзначився Ніколай Йоргенсен (12 хвилина).

Це вже друга перемога підопічних Фонсеки над чемпіонами Нідерландів - два тижні тому донеччани виграли у Роттердамі з рахунком 2:1.

Після 4 матчів у групі F "Шахтар" посідає 2 місце з 9 балами, лідер - "Манчестер Сіті" (12 пунктів).

Наступний матч у єврокубках "гірники" проведуть 21 листопада проти "Наполі".

Теми: футбол Шахтар
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Харківський паб рознесли футбольні фанати – поліція 1 листопада 2017, 13:13
Прем'єр-ліга: "Динамо" не може виграти п'ятий матч поспіль 29 жовтня 2017, 22:58
Шевченко хоче продовжити тренувати збірну з футболу 23 жовтня 2017, 13:40
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ОБСЄ: на Донбасі утричі зменшилась кількість вибухів
Суд відпустив Чеботаря під особисте зобов’язання
Головні новини дня – за 60 секунд
Суд відпустив сина Авакова під особисте зобов'язання
Усі новини
такі плани

9 проектів, які змінять Київ найближчим часом

Гелловін у космосі

Страхітливі звуки із Сатурна та Юпітера від NASA

made in Ukraine

Теплі піжами від українських брендів