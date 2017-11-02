Теракт в Афганістані: 15 загиблих

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Четвер, 2 листопада 2017, 02:46

У результаті вибуху танкера з бензином в афганському місті Чарікар щонайменше 15 людей загинули, 27 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, танкер підрвали за допомогою магнітної бомби.

Також повідомляється, що через потужний вибух загорівся пасажирський автобус, який проїжджав повз, - загинули 3 людини.

Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за цей напад.

Теми: теракт Афганістан
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