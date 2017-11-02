Зайцеву звозили на місце страшної аварії для експерименту – ЗМІ

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Четвер, 2 листопада 2017, 09:39

Водія "Лексуса" Олену Зайцеву у Харкові привезли з СІЗО на місце аварії, в якій загинули шестеро людей, для слідчого експерименту.

20-річна дівчина була у кайданках, але під час з'ясування обставин трагедії одну руку їй звільнили, йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Другий учасник ДТП – водій "Туарега" Геннадій Дронов – участі у слідчому експерименті не брав.

З допомогою лише Зайцевої слідчі намагались відтворити схему руху "Лексуса" – його кермувальниця на місці в деталях розповідала, як їхала того вечора.

На час з'ясування обставин рух у тому місці перекрили і поновили лише після повернення Зайцевої до слідчого ізолятора.

Результати експериментів та експертиз слідчі поки що не озвучують, попри те, що 10-денний термін, у який обіцяли провести автотехнічну експертизу, вже минув.

У лікарні досі залишаються четверо потерпілих внаслідок аварії, зокрема, в медикаментозному сні тримають вагітну жінку.

18 жовтня автомобіль Зайцевої на перехресті на вулиці Сумській вилетів на тротуар та збив людей. За попередніми даними, Lexus проїхав на червоне світло і зіткнувся зі Volkswagen Touareg. Обидва водії вижили, але 6 осіб загинули, ще кілька осіб отримали важкі травми.

Зайцеву суд узяв під варту без можливості внесення застави.

Теми: Харків ДТП
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