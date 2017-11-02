На Київщині поставлять патрулі у всіх криміногенних точках

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Четвер, 2 листопада 2017, 10:29

Правоохоронці Київщини визначили найбільш криміногенні місця в області і направлять до них патрулі для забезпечення порядку.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

"Ми проаналізували всю оперативну обстановку, яка в нас є в Київській області, визначили найбільш криміногенні місця, де найчастіше скоюють грабежі і розбої. Ми наближаємо зараз до цих місць патрульні наряди, як автомобільні, так і піші", - сказав Жукович.

Він додав, що до патрулювання залучають також поліцію охорони, національну гвардію та громадські формування.

"Усі ці заходи направлені на одне – щоб забезпечити безпеку громадян, щоб зменшити кількість протиправних діянь, які є в Київській області", - сказав Жукович.  

Він закликав мешканців повідомляти поліції про можливі скоєння злочинів, а "там де скоєний, то не чекати, а відразу телефонувати за номером 102".

"Ми відразу відреагуємо, за гарячим слідом затримуватимемо злочинців. За цю ніч ми затримали 3 крадіїв на гарячому і одного грабіжника", - сказав Жукович.

Він також закликав жителів з розумінням поставитися до перевірок кінологів.

"Щодобово будемо задіювати певну кількість кінологів з собаками – у місцях масового проведення заходів та для перевірки транспортних засобів на наявність вибухових речовин, зброї або наркотичних засобів", - підсумував Жукович.

Як відомо, 31 жовтня секретар РНБО Олександр Турчинов доручив посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим в Україні через терористичні акти та вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої.

Після цього на вулиці Києва та області вивели додаткові наряди поліції. 

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Ірина Балачук, УП
Теми: Київська область поліція
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