РФ повідомляє про суд над жителем Дагестану, що воював на Донбасі

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Четвер, 2 листопада 2017, 12:37

Слідчі органи в Дагестані завершили розслідування кримінальної справи про участь місцевого жителя Фіруза Мірзоєва в збройному конфлікті на Донбасі.

Про це повідомляє в четвер російське видання "Інтерфакс-Юг", посилаючись на старшого помічника керівника слідчого управління СКР по регіону Расула Темірбекова.

"Слідством встановлено, що влітку 2014 житель Дагестану Ф.Мірзоев через Туреччину прибув в Україну для участі в бойових діях проти загонів "Д/ЛНР" в складі Збройних сил України, – заявив співрозмовник агентства.

Російська сторона стверджує, що "за 20 днів Мірзоєв отримав $1 тис, а обмундирування, зброю, боєприпаси і тимчасове житло йому надали у військовому таборі в Краматорську (Донецька обл.), і воював він за це місто".

"Мірзоєва затримали правоохоронні органи в Таджикистані, і в травні поточного року передали російській владі", – повідомив Темірбеков.

Зазначається, що справу стосовно Мірзоєва суд розглядатиме за ч.3 ст.359 (участь найманця у збройному конфлікті) КК РФ.

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