На трасі Київ – Чернігів четверо в масках обстріляли вантажівку

Увечері 1 листопада четверо невідомих у масках обстріляли з пістолета і пограбували вантажівку на автошляху Київ – Чернігів.

Про це повідомляє поліція Чернігівщини у Facebook.

Подія сталася у Козелецькому районі.

За словами постраждалих, вони поверталися з вантажем господарських товарів до Чернігова.

Близько 22:00, коли автомобіль в’їхав на територію Чернігівської області, пробилося колесо, тому водій зупинився для ремонту.

Фото поліції

"У цей час поруч з аварійною вантажівкою загальмував попутній легковик. Звідти вибігли четверо молодиків у масках та з пістолетом. Вони зробили кілька пострілів по кабіні транспортного засобу потерпілих, попередньо з травматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Після цього нападники змусили подорожніх вийти з машини, забрали у них портативний сейф з грошима, усі мобільні телефони і зникли на своєму авто.

фото поліції

Після отримання повідомлення про розбійний напад поліція ввела в дію план "Перехоплення".

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України