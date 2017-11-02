На трасі Київ – Чернігів четверо в масках обстріляли вантажівку

3436 переглядів
Четвер, 2 листопада 2017, 13:02

Увечері 1 листопада четверо невідомих у масках обстріляли з пістолета і пограбували вантажівку на автошляху Київ – Чернігів.

Про це повідомляє поліція Чернігівщини у Facebook.

Подія сталася у Козелецькому районі.

За словами постраждалих, вони поверталися з вантажем господарських товарів до Чернігова.

Близько 22:00, коли автомобіль в’їхав на територію Чернігівської області, пробилося колесо, тому водій зупинився для ремонту. 

 
Фото поліції

"У цей час поруч з аварійною вантажівкою загальмував попутній легковик. Звідти вибігли четверо молодиків у масках та з пістолетом. Вони зробили кілька пострілів по кабіні транспортного засобу потерпілих, попередньо з травматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Після цього нападники змусили подорожніх вийти з машини, забрали у них портативний сейф з грошима, усі мобільні телефони і зникли на своєму авто.

 
фото поліції

Після отримання повідомлення про розбійний напад поліція ввела в дію план "Перехоплення".

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України

Теми: Київська область кримінал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Київщині поставлять патрулі у всіх криміногенних точках 2 листопада 2017, 10:29
На вулиці Києва та області вивели додаткові наряди поліції 1 листопада 2017, 17:05
Екс-"азовцю" дали 10 років в'язниці за підрив гранати в магазині 1 листопада 2017, 15:54
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Люди, що вдягають форму СС "Галичина", до Польщі не в’їдуть – глава МЗС
Мобілізацію під Раду на наступний тиждень не оголошуємо – Соболєв
У Херсонській області почали випробовувати керовані ракети
Суд дозволив не розсекречувати рішення про спецконфіскацію
Усі новини
київ

Як виглядатиме метро на Виноградар

вихід є

Історія колишнього наркомана

ЮНЕСКО

Архіви Чорнобильської катастрофи тепер у реєстрі "Пам'ять миру"