Вибори голови Конституційного суду знову провалились

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Четвер, 2 листопада 2017, 13:47

Вибори голови Конституційного суду України 2 листопада не відбулися.

Про це йдеться в повідомленні КС на офіційному сайті.

У свою чергу "Українські новини" повідомляють, посилаючись на інформоване джерело в суді, що питання не змогли включити до порядку денного через нестачу голосів суддів.

При цьому в розклад засідань на тиждень воно включене.

Крім того, 1 листопада Конституційний суд на спеціальному пленарному засіданні не зміг затвердити новий регламент КС.

Через це суд не може розпочати розгляд конституційних скарг.

Як відомо, з 3 червня 2017 року обов'язки голови Конституційного суду почав виконувати суддя Віктор Кривенко як найстарший за віком.

Під час спеціального пленарного засідання 18 травня судді Конституційного суду не змогли вибрати собі голову.

У жовтні стало відомо, що суддів КС часів Януковича нагородили за "зміцнення правосуддя".

Українська правда
Теми: суд
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