Рада правосуддя дозволила арешт судді, що роздавала квартири бойовикам

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Четвер, 2 листопада 2017, 15:23

Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю одного з судів Одеської області, яка підозрюється в передачі бойовикам ОРДО квартир у Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

"Вища рада правосуддя вирішила задовольнити подання головного військового прокурора Анатолія Матіоса та надати згоду на утримання судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Анісімової Наталі Дмитрівни під вартою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суддю затримано 31 жовтня за підозрою у сприянні терористам, заволодінні чужим майном шляхом обману та підробленні офіційних документів.

За інформацією СБУ, Анісімова - колишня суддя одного з судів Донецька. Після окупації міста вона працевлаштувалася на Одещині. Із собою Анісімова "прихопила" печатку донецького суду та дані про власників майна на території ОРДО.

Згідно з повідомленням, суддя на замовлення ватажків-терористів незаконно переоформила право власності на майже 20 квартир, залишених переселенцями. Оборудки вона засвідчувала печаткою, вказуючи роки оформлення, що передували окупації.

Переоформлення житла здійснювалося державними реєстраторами на території, підконтрольній українській владі, у районі проведення АТО без фізичної присутності сторін угоди.

Українська правда

Теми: суд Донбас кримінал арешт
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