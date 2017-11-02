У Києві на мітингах працює "поліція діалогу"

У Києві під час масових заходів запрацював новий поліцейський відділ превентивної комунікації, який намагається попередити конфліктні ситуації.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції. його створили в управлінні превентивної діяльності Головного управління Нацполіції у Києві у липні.

До складу так званої "поліції діалогу" увійшло 12 співробітників. За сприяння Консультативної місії Євросоюзу вони пройшли тренінги-семінари з представниками чинних груп із питань комунікації.

Вперше антиконфліктну групу задіяли в День незалежності України. Станом на 2 листопада на її рахунку вже близько сотні масових заходів політичного, спортивного, розважального, культурно-масового спрямування.

НПУ

Працівники "діалогової поліції" повинні налагоджувати взаємодію з організаторами масових заходів від початку до кінця їх проведення.

Зокрема, під час масштабних пікетів вони роз'яснюють громадянам правові наслідки їхніх вчинків при порушенні закону, попереджають про наміри та обов'язки поліцейських у разі загострення ситуації.

"Перемовини з організаторами акцій, зняття напруження між людьми, роль активного слухача та в деяких випадках навіть досвідченого психолога – все це є складовими служби антиконфліктних груп", – пояснює поліція.

Начальник відділу превентивної комунікації київської поліції Вікторія Азарова розповіла, що негласним гаслом роботи підрозділу є "послухай і почуй".

"Ми постійно моніторимо та аналізуємо інтернет-мережі щодо запланованих заходів з масовою участю громадян, оцінюємо ступінь ризику під час їх проведення, настрій учасників та передбачаємо зміну розвитку ситуації. А тому працівники новоствореного відділу переважно працюють на попередження сутичок і конфліктів", – пояснила вона.

"Для необхідної взаємодії наші працівники завчасно встановлюють комунікативний контакт як з організаторами, так і з учасниками масових заходів", – додала Азарова.