Окупанти хочуть пустити потяги з Донбасу в Росію
Так звана влада окупованої території Донецької області планує запустити залізничне сполучення з Російською Федерацією.
Про це на онлайн-конференції з жителями 2 листопада заявив глава так званої Донецької народної республіки Олександр Захарченко, повідомляє ТАСС.
"У планах уряду є проект запуску поїзда в Росію, як, втім, і електрички до Ростова", - сказав він.
Відзначається, що зараз Донецьк пов'язаний з низкою російських міст автобусними маршрутами, а з Ясинуватої до російського кордону можна доїхати поїздом.
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