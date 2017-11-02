Екс-нардеп пояснив, чому батько сплатив 7,5 млн за Каськіва

Майже 7,5 мільйонів гривень відшкодування збитків державі за Владислава Каськіва вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

Про це йдеться у статті "Української правди", оприлюдненій у четвер - "Добровільно-примусово. Що відомо про повернення Каськіва до України".

"Мій батько не сплатив, а позичив ці гроші. Це дві великі різниці", - зазначив він.

На уточнююче питання, хто став ініціатором такого рішення, Суслов відповів: "Владислав звернувся до нас з питанням, чи можна допомогти позичити, бо в нього все арештовано".

"У нас прописаний офіційний договір. Все в рамках чинного законодавства", - також пояснив Суслов, але відмовився повідомляти, на який термін його батько позичив гроші.

Суслов підтвердив, що товаришує з Каськівим. При цьому він спростував повідомлення ЗМІ про те, що святкував разом із Владиславом його повернення.

"Я весь цей тиждень у Мукачевому. Але коли повернуся в Київ, обов'язково з ним зустрінусь", - поділився планами екс-депутат.

Крім того, відомо, що заставу в розмірі 160 тисяч гривень заплатив Віктор Єрмолаєв. Людина з такими ж ініціалами є власником харківської компанії "Харків-Конструктив-2012", яка перебуває в стані ліквідації і ліквідатором якої він є..

На запитання УП, чи правда, що Єрмолаєв вносив гроші за Каськіва, він лише зазначив: "Я вибачаюся, я не можу зараз жодних коментарів вам дати".

Згодом він оприлюднив пост, в якому зазначив, що заставу сплатив сам Каськів.

Як відомо, 1 листопада екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Його звільнили в залі суду, тепер впродовж 5 днів Каськів має сплатити заставу 160 тисяч.

Крім того, він відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень.

Як відомо, Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

Оксана Коваленко, УП