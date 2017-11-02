Бойовики стріляли на Донецькому і Приморському напрямках, є поранений – штаб

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Четвер, 2 листопада 2017, 18:25

Бойовики зменшили кількість обстрілів позицій української армії. Однак повного дотримання режиму тиші на Донбасі не було, через що був поранений один український боєць.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 2 листопада 2017 року.

Зазначається, що неподалік Кримського бойовики двічі били по українських позиціях із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Із цієї ж зброї, уночі, на Донецькому напрямку проросійські найманці обстріляли оборонців Кам’янки. Наші воїни жорстко відповіли ворогу з піхотного озброєння", - йдеться у повідомленні.

У результаті цього протистояння отримав поранення один боєць АТО. Постраждалий перебуває у військово-медичному закладі, у нього задовільний стан здоров’я, додали у прес-центрі.

"На Приморському напрямку противник вчергове нехтуючи мирними домовленостями застосовував міномети калібру 120 міліметрів на підступах до Старогнатівки", - зазначають у повідомленні.

Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 4 рази порушили перемир’я. Збройні сили тричі застосовували зброю на ураження противника.

Теми: АТО Донбас війна Росія
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