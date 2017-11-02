Трамп назвав ім’я нового глави Федеральної резервної системи США

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про висунення Джерома Пауелла на пост глави Федеральної резервної системи.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, американська економіка останнім часом досягнула "неймовірних успіхів".

"Він довів, що може досягнути консенсусу у грошово-кредитній і фінансовій політиці. Судячи з його роботи, я впевнений, що Джей має мудрість та лідерство, щоб направляти нашу економіку", - сказав Трамп.

Тепер кандидатуру Пауелла повинен затвердити сенат. У разі схвалення, Пауелл замінить на посаді керівника Федерального резерву Джанет Йеллен, її мандат закінчується в лютому 2018 року. Вона займала цю посаду з 2014 року.