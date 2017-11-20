У Донецькій області за тиждень затримали 25 бойовиків
У Донецькій області протягом минулого тижня поліція затримала 25 бойовиків.
Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.
"У результаті превентивних заходів затримано 25 осіб, які брали безпосередню участь у незаконних збройних формуваннях ДНР та ще 7, які підтримують із бойовиками тісний зв’язок. Поліція також виявила 8 осіб, які перебували на території України нелегально", - йдеться у заяві.
Крім того, правоохоронці заблокували 3 спроби провезти зброю.
Повідомляється, що за останні 7 днів крізь систему стопконтролю на блокпостах області пройшло більше 1,7 тисяч вантажівок, понад 23 тисячі легкових автомобілів та 42 тисячі цивільних осіб.
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