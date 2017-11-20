У Донецькій області за тиждень затримали 25 бойовиків

389 переглядів
Понеділок, 20 листопада 2017, 01:23

У Донецькій області протягом минулого тижня поліція затримала 25 бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"У результаті превентивних заходів затримано 25 осіб, які брали безпосередню участь у незаконних збройних формуваннях ДНР та ще 7, які підтримують із бойовиками тісний зв’язок. Поліція також виявила 8 осіб, які перебували на території України нелегально", - йдеться у заяві.

Крім того, правоохоронці заблокували 3 спроби провезти зброю.

Повідомляється, що за останні 7 днів крізь систему стопконтролю на блокпостах області пройшло більше 1,7 тисяч вантажівок, понад 23 тисячі легкових автомобілів та 42 тисячі цивільних осіб.

Теми: Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін 20 листопада 2017, 00:29
СЦКК: Бойовики намагаються зламати камеру ОБСЄ на фільтрувальній станції 19 листопада 2017, 20:29
АТО: Бойовики стріляли 10 разів, задіяли танки 19 листопада 2017, 18:45
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін
Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку
Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції
Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP
Усі новини
ted

Сара Кей: скільки життів ти можеш прожити?

дослідження

Звички, які насправді вас старять

київ

Туалети на місці кабінету Грушевського? Реставрація Будинку вчителя