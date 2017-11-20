Пожежа у Пекіні: 19 загиблих

У пожежі в житловому будинку Пекіна загинули 19 людей, ще 8 - отримали поранення.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеву поліцію.

Пожежа спалахнула у південному районі Дасін, де живуть переважно трудові мігранти.

Понад 30 пожежних машин із 14 різних бригад більше 3 годин гасили вогонь, який спалахнув уночі.

House fire in southern Beijing suburb kills 19, injures 8 - https://t.co/sFp8yOSk4x pic.twitter.com/6bREKsj4Kx — OnCik (@OnCikCom) November 19, 2017

Причина пожежі поки невідома. Але поліція Пекіна повідомляє про затримання кількох підозрюваних.

Як відомо, раніше масштабні лісові пожежі у Португалії забрали життя 43 людей.