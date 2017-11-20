У Марокко 15 людей загинули через тисняву

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Понеділок, 20 листопада 2017, 03:38

Щонайменше 15 людей загинули і ще 5 травмовані у результаті тисняви під час видачі продовольчої допомоги у Марокко.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Інцидент стався в селі Сіді Буалем, за 150 км на північний захід від Касабланки.

За інформацією ВВС гуманітарну допомогу роздавала благодійна організація.

Деякі ЗМІ пишуть, що поранення отримали 40 людей.

Як відомо, раніше унаслідок тисняви ​​на центральній площі у Турині (Італія) постраждали понад 1,5 тис. осіб.

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