США підозрює іранських хакерів у атаці на телеканал HBO - WP

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Понеділок, 20 листопада 2017, 05:44

Міністерство юстиції США планує відкрити кілька справ за звинуваченнями у хакерських атаках на телеканал HBO, фігурантами яких стануть іранці.

Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією видання, минулого місяця відповідні розслідування для їх подальшого оприлюднення були передані прокурорам з нацбезпеки.

The Washington Post пише, що органи правопорядку США побоюються посилення тиску на законодавців, які повинні будуть ухвалити рішення про нові санкції проти Ірану.

Представник міністерства юстиції відмовився коментувати цю інформацію.

Як відомо, раніше США продовжили санкції проти Ірану від 1979 року ще на рік.

Раніше повідомлялося, що уряд США попередив американські енергетичні та промислові компанії про небезпеку хакерських атак на їхні комп'ютерні мережі.

Теми: США Іран хакери
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