Повінь у Греції: кількість жертв збільшилася до 20 осіб

Кількість жертв повені в грецьких Афінах зросла до 20 осіб.

Про це повідомляє DW.

За інформацією DW, у неділю в афінському передмісті Мандра виявили тіло 83-річного чоловіка.

Ще дві людини вважаються зниклими без вісти.

Після сильних злив в центральній і північній частинах Греції, уряд ввів режим надзвичайного стану.

Повінь накрила передмістя Афін 15 листопада. Сильні дощі перетворили дороги в бурхливі потоки бруду і сміття та спричинили серйозні руйнування.

Повінь стала одним з найгірших катаклізмів за останнє десятиліття у цьому районі Греції. Найбільше постраждав район Мандра.