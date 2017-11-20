Повінь у Греції: кількість жертв збільшилася до 20 осіб

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Понеділок, 20 листопада 2017, 06:48

Кількість жертв повені в грецьких Афінах зросла до 20 осіб.

Про це повідомляє DW.

За інформацією DW, у неділю в афінському передмісті Мандра виявили тіло 83-річного чоловіка.

Ще дві людини вважаються зниклими без вісти.

Після сильних злив в центральній і північній частинах Греції, уряд ввів режим надзвичайного стану.

Повінь накрила передмістя Афін 15 листопада. Сильні дощі перетворили дороги в бурхливі потоки бруду і сміття та спричинили серйозні руйнування.

Повінь стала одним з найгірших катаклізмів за останнє десятиліття у цьому районі Греції. Найбільше постраждав район Мандра.

Теми: Греція стихійне лихо
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