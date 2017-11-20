НАЗК підозрює 8 екс-посадовців ДФС в корупції

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Понеділок, 20 листопада 2017, 10:58

В Нацагентстві з питань запобігання корупції заявили, що 8 колишніх працівників Державної фіскальної служби не подали свої декларацій після звільнення.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що відповідно до документів, НАЗК надсилало нагадування колишнім посадовцям ДФС про необхідність подання декларацій у передбачений антикорупційним законом 10-денний термін, але ці нагадування були проігноровані без пояснень чи заперечення щодо поважності причин неподання декларації.

"У діях колишніх працівників ДФС вбачаються ознаки корупційного правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, визначену статтею 366-1 Кримінального кодексу України. За результатами бездіяльності колишніх посадових осіб ДФС відповідні документи будуть надіслані до Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Також у Нацагентстві повідомляють, що за умисне неподання декларації передбачено відповідальність у вигляді штрафу від 2,5 тисяч до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2 до 2,4 млн грн - ред.) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, що НАЗК проведе повну перевірку декларації першого заступника голови Адміністрації президента Віталія Ковальчука та ще 18 осіб, серед яких заступники міністрів, прокурори, поліцейські, чиновники держпідприємств.

Україська правда
Теми: НАЗК декларації
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