У Білорусі зник українець, директор донецького заводу

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Понеділок, 20 листопада 2017, 12:26

Білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив заступник директора Департаменту, начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

"Посольство України в Білорусі звернулося нотою до МЗС Білорусі у зв'язку з інформацією про затримання громадянина України, який перебував у країні з діловою метою", - повідомив Кирилич.

"Посольство просить невідкладно повідомити про причини, обставини затримання, місце та умови тримання громадянина України", - додав він.

"Українська правда" також звернулась за коментарем до керівництва заводу, однак там відмовились коментувати ситуацію. Секретар відповіла, що не може нічого сказати з приводу затримання директора підприємства, а інше керівництво наразі у відрядженні, коли повернеться - вона не знає.

Як відомо, 25 жовтня в Білорусі був затриманий український журналіст Павло Шаройко за підозрою у шпигунстві.

Раніше повідомлялося, що при невідомих обставинах у Гомелі зник українець Павло Гриб, який пізніше знайшовся у СІЗО Краснодару в РФ, де його утримують за підозрою у тероризмі.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу. За його словами, "запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом нічого не варті, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни".

Яна Міланова, УП
Теми: Білорусь Україна МЗС
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