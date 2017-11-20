Камера зафіксувала, як Вічний вогонь заливають цементом

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Понеділок, 20 листопада 2017, 13:39

Вічний вогонь у Києві у ніч на 20 листопада залили цементом 7 чи 8 осіб.

Про це свідчить запис із камери відеоспостереження, який поширює компанія "Київгаз".

Запис датовано 2:58 ночі на понеділок. Видно, що група людей загасила вогонь – і над меморіалом потягнувся дим.

"Минулого разу (7 листопада – ред.) працівники ПАТ "Київгаз" оперативно розчистили меморіал, а також встановили камеру спостереження", – зазначає компанія.

Подачу газу після нового інциденту вже відновили.

Відеозапис правопорушення передали представникам Національної поліції.

Як відомо, 7 листопада Вічний вогонь біля Могили Невідомого солдата в Києві залили цементом – тоді конструкцію розібрали, щоб відновити меморіал.

А 20 листопада столичний Вічний вогонь не лише залили цементом, а ще й встромили посередині хрест.

Олена Рощенко, УП
Теми: Київ історія
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