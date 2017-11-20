Генпрокуратура придумала вирішення колізії зі справами ДБР

Генеральна прокуратура пропонує до формування Державного бюро розслідувань передавати здійснення досудового розслідування іншим органам досудового розслідування.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ, коментуючи те, що слідчі прокуратури втратили право розслідувати нові кримінальні провадження, відкриті після 20 листопада 2017 року.

Генпрокуратура констатує, що ДБР не розпочало роботу, а прокуратура втратила повноваження з розслідування злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань.

"Вирішенням проблеми може стати використання керівниками прокуратур повноважень з доручення проведення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування в порядку ч.5 ст. 36 КПК (у зв’язку із неможливістю здійснення ефективного досудового розслідування ДБР через те, що воно не розпочало свою роботу), а процесуальними керівниками – права особистого проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій (п.4 ч. 1 ст. 36 КПК України)", – сказано в повідомленні.

20 листопада 2012 року набув чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс. У його прикінцевих та перехідних положеннях зафіксовано гранично допустимі строки здійснення слідчими прокуратури повноважень:



- з "розслідування" злочинів, підслідних ДБР, – до "дня введення в дію ч.4 ст.216 КПК" (до дня початку діяльності ДБР, але не пізніше 5 років з дня набрання чинності цим Кодексом (що наступить раніше), користуючись при цьому повноваженнями слідчих, визначеними КПК (строк сплив 20.11.2017);



- з "дорозслідування" злочинів, підслідних ДБР, розпочатих до введення в дію ч. 4 ст.216 КПК, – до "закінчення досудового розслідування, але не довше двох років, користуючись при цьому повноваженнями слідчих, визначеними КПК";



- з "дорозслідування" злочинів, підслідних НАБУ, – до "закінчення досудового розслідування, але не довше двох років, користуючись при цьому повноваженнями слідчих, визначених КПК" (строк сплив 20.11.2017).



Наразі у слідчих прокуратури залишається право дорозслідувати розпочаті ними кримінальні провадження з підслідністю ДБР, але не довше двох років.

Одночасно слідчі прокуратури не мають права розслідувати нові кримінальні провадження, тобто ті, відомості щодо яких внесені до ЄРДР після 20 листопада 2017 року.

Право розслідувати кримінальні провадження з ознаками підслідності НАБУ слідчі органів прокуратури втрачають за будь-яких умов.

Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що слідство передавати немає куди, зокрема і на засіданні комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 8 листопада.

Цей комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроект №7278 щодо продовження слідчими органами прокуратури досудового розслідування кримінальних проваджень, однак парламент 16 листопада не вніс його в порядок денний.