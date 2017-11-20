Київ спробує домогтися демонтажу паркану навколо Сінного ринку через суд

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Понеділок, 20 листопада 2017, 15:09

Київська міськадміністрація подала апеляцію на рішення суду, яке забороняє демонтаж будівельного паркану довкола "Сінного ринку".

Про це повідомив народний депутат, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець у Facebook.

"Місто підготувало і подало апеляцію на рішення суду, яке забороняє демонтаж паркану на Сінному ринку", - написав він.

Як відомо, 15 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальники демонтують паркан на будівництві на місці Сінного ринку 17 листопада.

Однак 17 листопада перший заступник директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тарас Панчій заявив, що комунальники не зможуть виконати обіцянку мера, оскільки отримали рішення суду, в якому Департаменту благоустрою забороняється проводити демонтаж.

Як відомо, скандал із забудовою колишнього ринку спалахнув ще 2015 року, коли тут почали рити котлован і забивати палі.  

У вересні 2016 року Голосіївський райсуд наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього ринку.  

Але вже у листопаді 2016 року на вулиці Бульварно-Кудрявській, 17, де був Сінний ринок, відновилося будівництво, а в мережі з'явився сайт з продажу квартир у майбутніх 5-25-поверхових будинках. 

Активісти заявляють, що будівництво на місці Сінного ринку не має усіх необхідних документів, а на мітингах проти цієї забудови вони отримують погрози від тітушок.

Замовник ЖК "Ярославів град" ТОВ "Емпоріум Пропертіз" переконує, що має всі необхідні документи на забудову, а до погроз активістам не має жодного стосунку.  

Громада вимагає зниження висоти комплексу з запланованих 81 метра до дозволених законом у цій частині міста 27 метрів.  

Група народних депутатів звернулась до президента Петра Порошенка з проханням втрутитися у ситуацію із забудовою Сінного ринку в Києві.

Українська правда
Теми: Київ суд будівництво
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