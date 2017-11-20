Україна посіла 5 місце за кількістю скарг до ЄСПЛ

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Понеділок, 20 листопада 2017, 16:04

Українці подали на розгляд Європейського суду з прав людини 6950 скарг, що є 5- результатом у світі.

Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя України за результатами візиту її голови Ігоря Бенедисюка до ЄСПЛ у французькому Страсбурзі.

"10,8% (6950) скарг надійшло на розгляд суду від України, яка посідає п’яте місце за кількістю скарг станом на 30 жовтня 2017 року", - заявляє ВРП.

Рада зазначає, що більшість скарг проти влади України (понад 90%) стосуються структурних проблем, які призводять до порушення нею норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зокрема, йдеться в повідомленні, скарги стосуються:

- невиконання рішень українських судів;

- затягування досудового слідства у кримінальних справах і судового розгляду цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ;

- незабезпечення права на належний судовий захист, неефективності розслідування кримінальних справ правоохоронними органами за скаргами на неналежне поводження з боку представників органів держави;

- порушення майнових прав;

- неналежних умов утримання та лікування осіб, які перебувають під вартою.

Українська правда
Теми: права людини суд ЄС Європа
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