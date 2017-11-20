Глава РПЦ "привітав" вірян зі своїм днем народження: скоро кінець світу

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Понеділок, 20 листопада 2017, 16:08

Патріарх Московський і всієї Русі Кіріл заявив, що людство, загрузнувши в гріхах, наближається до кінця світу.

Про це він сказав після Божественної літургії в храмі Христа Спасителя, повідомляють РИА Новости.

За словами глави РПЦ, "всі люди, які люблять батьківщину, повинні бути разом, оскільки людство входить в критичний період розвитку, і це видно неозброєним оком".

"Потрібно бути сліпим, щоб не бачити наближення грізних миттєвостей історії, про які говорив у своєму Одкровенні апостол і євангеліст Іоанн Богослов", - заявив глава РПЦ, який 20 листопада святкує свій 71 день народження.

Патріарх додав, що, згідно з християнським віровченням, настання кінця світу залежить від самих людей.

Він закликав кожного "усвідомити відповідальність за Росію і весь людський рід, а також зупинити сповзання в безодню закінчення історії".

На думку Кіріла, "зараз гріх демонструють у найпривабливіший спосіб".

За його словами, це відбувається за допомогою кінематографа і театру. Патріарх також зауважив, що "мистецтво, яке покликане збагачувати особистість, перетворюється на гирю, яка не дає людині злетіти".

На його думку, багато представників інтелігенції повторюють помилку попередників, які "довели країну до загибелі революційних подій" 1917 року.

Патріарх закликав не "розгойдувати човен людських пристрастей".

Теми: Росія церква
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