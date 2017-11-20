Швейцарське золото Януковича: Луценко каже, що контакту нема

Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що заважає повернути 460 кг золота, вивезені оточенням Віктора Януковича до Швейцарії.

Про це він повідомив у понеділок на брифінгу в Києві.

"Ми поки що не можемо відновити контакт із швейцарськими колегами", - пояснив голова ГПУ.

За словами Луценка, він планує найближчим часом направити туди одного з своїх заступників для з'ясування ситуації.

Журналісти запитали, чи дійсно це золото належало родині колишнього нардепа-регіонала Сергія Кацуби та екс-заступника голови "Нафтогазу України" Олександра Кацуби.

Луценко відповів, що знає, кому воно належить, але зараз поділитися цією інформацією не може.

Як повідомляв 4 вересня заступник генпрокурора Євген Єнін, за кордоном заарештовано півтонни золота, вкраденого і вивезеного з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Сам Луценко того ж дня заявив, що у Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із "сім’ї Януковича". Він додав, що Генеральна прокуратура вживає заходи для арешту знайденого золота.

Генпрокуратура Швейцарії заявила, що знає про "золото Януковича".

Євген Кізілов, УП