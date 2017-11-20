НАЗК викликало для пояснень посадовця Нацполіції через подарунок

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Понеділок, 20 листопада 2017, 17:59

Нацагентство з питань запобігання корупції запросило заступника начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитра Бута для надання пояснень щодо одержання коштовних подарунків.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК у Facebook.

Зазначається, що Бут, у порушення вимог, встановлених абзацом першим частини другої статті 23 Закону України "Про запобігання корупції", у грудні 2015 року одержав подарунок у негрошовій формі вартістю 160 тисяч гривень, що є ознакою адміністративного правопорушення щодо обмежень на одержання подарунків.

У відомстві додають, що відповідальність за такий вчинок передбачено частиною першою статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від 20 до 80 тисяч гривень з конфіскацією дарунка - ред.)

Прибути до Нацагенства він має 23 листопада 2017 року о 10:00 годині.

Раніше в Нацагентстві з питань запобігання корупції заявили, що 8 колишніх працівників Державної фіскальної служби не подали свої декларації після звільнення.

Україська правда
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