Головні новини дня – за 60 секунд

Білоруські спецслужби бачать шпигунів в українських журналістах, у мера Одеси є російський паспорт, Захарченко зняли з розшуку Інтерполу, ГПУ втратила частину повноважень - новини, які обговорювали 20 листопада.

Про Білорусь та її спецслужби. Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що затриманий в Білорусі український журналіст Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за винагороду збирали для нього відомості розвідувального характеру.

Також там повідомили, що "координацію його розвідувальної діяльність здійснював співробітник Головного управління розвідки Міноборони Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям радника посольства України Білорусі", через що він був оголошений персоною нон-грата.

Посол України в Мінську Ігор Кизим заявляє, що не згоден із рішенням білоруської сторони про оголошення персоною нон ґрата Скворцова, але не міг не виконати цього рішення.

При цьому, головне управління розвідки Міністерства оборони України заперечує, що Павло Шаройко є його співробітником.

Ще сьогодні білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу. Причини затримання поки невідомі.

Про мера Одеси. База даних Федеральної податкової служби РФ свідчить, що у мера Одеси Генадія Труханова є російський паспорт.

Про Захарченка. Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.

Про ГПУ. Генеральна прокуратура втратила частину повноважень. Так, прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набуття чинності нового КПК (19 листопада 2012 року).

Таким чином, з 20 листопада 2017 року тільки слідчі ДБР мають право розслідувати злочини, скоєні екс-президентами, вищими держчиновниками, членами Центральної виборчої комісії, депутатами Верховної Ради, керівництвом Генпрокуратури, головою Національного банку, суддями, правоохоронцями.

У зв’язку з цим, ГПУ пропонує до формування ДБР передавати здійснення досудового розслідування іншим органам досудового розслідування.

Про Сенцова. У Франції діячі культури розгорнули кампанію на підтримку українського режисера і активіста Майдану Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії до 20 років колонії.

Про Вічний вогонь. Вічний вогонь у Києві у ніч на 20 листопада залили цементом 7 чи 8 осіб, свідчить запис із камери відеоспостереження, який поширює компанія "Київгаз". Запис датовано 2:58 ночі на понеділок. Видно, що група людей загасила вогонь – і над меморіалом потягнувся дим.