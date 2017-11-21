ЄС схвалив нові правила в'їзду в Шенгенську зону

4868 переглядів
Вівторок, 21 листопада 2017, 01:47

При перетині зовнішніх кордонів Шенгену у громадян третіх країн будуть реєструватися дані про в'їзд, виїзд і дані про відмови у в'їзді.

Про це повідомили в прес-службі Європейської ради.

Рада прийняла постанову про систему в'їзду і виїзду та постанову про внесення змін до кодексу Шенгенського кордону.

Нова система передбачає реєстрацію в'їзду, виїзду і інформацію про відмову у в'їзді для громадян третіх країн, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони.

Як повідомляється, ця система допоможе скоротити час перевірки на кордоні і поліпшити її якість, автоматично розраховуючи час законного перебування мандрівника в Шенгенській зоні.

Нововведення дозволить також посилити безпеку в Шенгенській зоні і підвищити ефективність боротьби з тероризмом, оскільки надасть правоохоронцям доступ до бази даних всіх пересувань мандрівника.

Тепер Раді та Європейському Парламенту необхідно підписати прийняту постанову. Підписаний текст буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів. Очікується, що система буде введена в експлуатацію до 2020 року.

Теми: ЄС кордон
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Українці лідирують за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС 20 листопада 2017, 23:16
Україна посіла 5 місце за кількістю скарг до ЄСПЛ 20 листопада 2017, 16:04
Порошенко каже, що Угода про асоціацію виконана на 15% 20 листопада 2017, 15:12
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Держдеп схвалив поставку ПТРК Javelin Грузії
ЄС схвалив нові правила в'їзду в Шенгенську зону
Прокуратура Криму ініціює міжнародний суд щодо анексії півострова
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
ted

Сара Кей: скільки життів ти можеш прожити?

дослідження

Чому сновидіння важливі для нашого здоров’я

Фото

Вражаючі "до" і "після" – як змінився світ з ХІХ століття