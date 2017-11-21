Держдеп схвалив поставку ПТРК Javelin Грузії

1270 переглядів
Вівторок, 21 листопада 2017, 04:33

Державний департамент США прийняв рішення про затвердження можливого продажу Грузії ракет Javelin і пускових установок на 75 мільйонів доларів.

Про це повідомляє агентство міноборони США із співпраці в сфері безпеки.

Уряд Грузії звернувся із запитом про купівлю чотирьохсот десяти ракет Javelin і сімдесяти двох пускових комплексів Javelin Command (CLU) (включаючи два блоки CLaw Javelin Block 1, які будуть використовуватися в якості запасних частин).

Також включені десять інструкторів, технічна допомога уряду і підрядника США, транспорт та інші пов'язані елементи логістики і програми підтримки.

Загальна кошторисна вартість становить 75 млн. дол. США.

"Запропонована поставка буде сприяти зовнішній політиці і національній безпеці Сполучених Штатів, покращуючи безпеку Грузії. Система Javelin надасть Грузії ширші можливості для задоволення своїх вимог національної оборони. Грузія не зазнає труднощів з освоєнням цієї системи в своїх збройних силах", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, агентсво повідомляє про потенційний продаж комплексів згідно із вимогою закону. Повідомлення не означає, що угода була укладена.

Теми: Грузія зброя США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Мін'юсті Грузії заявили, що не причетні до депортації співгромадян з України 20 листопада 2017, 21:49
Депортований Шавшишвілі розповів, як його били та вивозили 20 листопада 2017, 12:45
Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація – не справа УДО 20 листопада 2017, 11:07
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Держдеп схвалив поставку ПТРК Javelin Грузії
ЄС схвалив нові правила в'їзду в Шенгенську зону
Прокуратура Криму ініціює міжнародний суд щодо анексії півострова
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
ted

Сара Кей: скільки життів ти можеш прожити?

дослідження

Чому сновидіння важливі для нашого здоров’я

Фото

Вражаючі "до" і "після" – як змінився світ з ХІХ століття