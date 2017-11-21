Доба в АТО: 17 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув

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Вівторок, 21 листопада 2017, 07:22

За минулу добу, окупанти, застосовуючи міномети, 17 разів порушили перемир’я. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська на різних ділянках лінії розмежування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Минула доба відзначилася ускладненням обстановки на Приазов’ї, що на Донецькому напрямку.

Ще за світлої пори доби ворог неодноразово вів вогонь з мінометів різних типів та піхотного озброєння по оборонцях Водяного, Павлополя і Чермалика.

Із настанням сутінок противник обстріляв із міномету калібру 120-мм захисників Талаківки.

Загалом, по оборонних укріпленнях цих чотирьох населених пунктів російські найманці випустили майже 100 мін різних типів.

Також з мінометів 82-го калібру та гранатометів обстріляно підступи до Авдіївки та Новотроїцького.

На Луганському напрямку впродовж доби проросійські незаконні збройні формування з гранатометів вели вогонь у районі Новгородського, з озброєння БМП - біля Луганського, а з великокаліберних кулеметів - неподалік Новозванівки та Новоолександрівки.

У відповідь українські військовослужбовці 10 разів придушували вогневу активність противника.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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