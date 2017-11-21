Центр Луганська оточили люди з автоматами і БТРом

21 листопада центр окупованого Луганська заблокували люди у військовій формі з автоматами і бронетранспортером.

Про це повідомляє один з сепаратистських каналів.

скриншот з відео

Відзначається, що люди в балаклавах і з автоматами оточили адміністративні будівлі, зокрема, будівлю так званого МВС ЛНР, і перекрили прохід і проїзд по вулицях.

На них немає розпізнавальних знаків.

На прохання розповісти, що відбувається, люди у військовій формі або нічого не відповідають, або говорять "Без коментарів", або називають свої дії "плановими навчаннями".

Керівник Центру по взаємодії з громадськістю сепаратистського МВС Сергій Колесников не зміг прокоментувати факт очеплення центральних вулиць.

Він також не прокоментував інформацію про проведення планових навчань підрозділів.

"У Луганську під управління МВС підігнали БТР, будівлю оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. Схоже, Корнет вирішив "оскаржити рішення суду" про звільнення з посади міністра. Тепер головне, щоб в процесі "подачі апеляції" не постраждали жителі навколишніх будинків. Ці войнушки відбуваються в самому центрі міста ", - повідомив журналіст Андрій Діхтяренко в Facebook.

сриншот з відео

Як повідомляє луганський сайт 0642.ua, екс-"міністр МВС" Ігор Корнет забарикадувався в будівлі МВС разом з колишнім "Беркутом".

А саму будівлю оточили бойовики лояльні до Плотницького.

Також озброєні люди взяли під контроль будівлю Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення і будівлю "адміністративного суду ЛНР".

скриншот з відео

За даними "Нової газети", невідомі блокують доступ до адміністративних будівель, співробітників так званого "уряду" і "Народної ради" розпустили по домівках.

Також повідомляється, що нібито в Луганськ з Донецька прибули три військових "Урали" з бійцями так званої "Республіканської державної служби охорони", яка підпорядковується главі терористичної організації ДНР Олександру Захарченку.

Разом з тим, як повідомляється на сайті ватажка луганських сепаратистів Ігоря Плотницького, 20 листопада він відсторонив від посади міністра внутрішніх справ Ігоря Корнета в зв'язку з відкриттям стосовно останнього кримінальної справи.

Після цього на сайті МВС так званої "ЛНР" з'явилося звернення колективу МВС до Плотницького з проханням не цькувати Корнета.

У зверненні йдеться про те, що Корнета оббрехали з метою "дискредитації органів внутрішніх справ і дестабілізації ситуації у Луганській народній республіці".

"Нам – співробітникам всього Міністерства внутрішніх справ ЛНР – хотілося б мати можливість спокійно і цілеспрямовано працювати в єдиній, згуртованій команді тільки під керівництвом міністра внутрішніх справ в особі Корнета Ігоря", - йдеться в повідомленні.