Стало відомо, якого саме дипломата вигнали до Білорусі
МЗС вислало на батьківщину першого секретаря посольства Білорусі в Україні.
Про це повідомила "Українській правді" речник українського Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.
За її словами, ця людина вже залишила країну.
Речниця наголосила, що такий крок МЗС - "дзеркальна відповідь" на оголошення персоною нон грата в Білорусі радника посольства України в цій країні Ігоря Скворцова.
Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України оголосило персоною нон грата білоруського дипломата та вислало його з країни.
20 листопада стало відомо про оголошення персоною нон грата радника посольства України в Білорусі. Офіційний Мінськ звинуватив його у веденні розвідувальної діяльності - нібито він координував у Білоруусі розідувальну дыяльнысть кореспондента НСТУ Павла Шаройка.
Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП
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