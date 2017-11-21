Стало відомо, якого саме дипломата вигнали до Білорусі

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Вівторок, 21 листопада 2017, 13:41

МЗС вислало на батьківщину першого секретаря посольства Білорусі в Україні.

Про це повідомила "Українській правді" речник українського Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

За її словами, ця людина вже залишила країну.

Речниця наголосила, що такий крок МЗС - "дзеркальна відповідь" на оголошення персоною нон грата в Білорусі радника посольства України в цій країні Ігоря Скворцова.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України оголосило персоною нон грата білоруського дипломата та вислало його з країни.

20 листопада стало відомо про оголошення персоною нон грата радника посольства України в Білорусі. Офіційний Мінськ звинуватив його у веденні розвідувальної діяльності - нібито він координував у Білоруусі розідувальну дыяльнысть кореспондента НСТУ Павла Шаройка.

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП

Теми: МЗС Білорусь скандал
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