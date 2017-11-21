Штаб АТО: Ситуація в Луганську – розбірки між терористами

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Вівторок, 21 листопада 2017, 18:53

У штабі АТО вважають блокування озброєними людьми частини Луганська розбірками між угрупованнями бойовиків.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-центрі штабу.

"Ми можемо зробити висновок, що відбуваються банальні розбірки між терористами", – пояснив прес-секретар.

У штабі зазначили, що не володіють додатковою інформацією щодо подій та причетних до них осіб.

Як повідомлялось, 21 листопада центр окупованого Луганська заблокували озброєні люди у військовій формі без розпізнавальних знаків.

На прохання розповісти, що відбувається, вони або нічого не відповідають, або говорять "Без коментарів", або називають свої дії "плановими навчаннями".

Пізніше спостерігачі ОБСЄ підтвердили УП наявність озброєних людей, які заблокували частину Луганська, та заявили, що моніторять ситуацію в місті.

Напередодні ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростовує свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.

Сайт Плотницького водночас оприлюднив заяву, згідно з якою, ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Пізніше стало відомо, що у Луганську відключили телебачення і радіо.

Софія Лукашова, УП
Теми: АТО Донбас Луганськ
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