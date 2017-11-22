В ПАРЄ можуть обговорити повернення російської делегації

809 переглядів
Середа, 22 листопада 2017, 00:08
На засіданні Постійного комітету ПАРЄ в Копенгагені 24 листопада можуть обговорити повернення делегації РФ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела в ПАРЄ.

"В п.п. 12 резолюції 2186 вказано, що "три роки поспіль одна з держав-членів Ради Європи, - Російська Федерація - брала участь у діяльності та була представлена лише в одному з двох статутних органів РЄ, а саме в  Комітеті міністрів, але не в Асамблеї", - йдеться у повідомленні.

"Документ містить також висловлення жалю з приводу того, що РФ 30 червня оголосила про рішення призупинити виплату свого внеску до бюджету Ради Європи на 2017 рік "до повного та безумовного відновлення повноважень делегації", - підкреслили в ПАРЄ.

"Процес залежить від багатьох чинників. Російська Федерація використовує щонайменші можливості для реалізації свого задуму з повернення, відновлення права голосу. Очевидно, що зараз це ще одна спроба", - наголосили в організації.

У ПАРЄ пояснили, що проведення дебатів щодо РФ не означатиме повернення делегації Росії.

Як відомо, раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна не бачить підстав для повернення в ПАРЄ делегації РФ.

Теми: ПАРЄ Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В ПАРЄ готують термінове обговорення щодо зняття санкцій з Росії 22 листопада 2017, 01:45
У ПАРЄ готують термінове обговорення зняття санкцій з Росії 21 листопада 2017, 18:46
ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після "сірого тижня" в Страсбурзі 13 жовтня 2017, 10:15
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
В ПАРЄ готують термінове обговорення щодо зняття санкцій з Росії
В ПАРЄ можуть обговорити повернення російської делегації
Плотницький втік у Росію – МВС
ЗМІ: Кремль став на сторону Корнета у конфлікті з Плотницьким у Луганську
Усі новини
Відео

Вірусний кліп, відзнятий французьким репером в Києві

зоозахист

У Києві шукають волонтерів, які будуть гладити котів

Made in Ukraine

Утеплюємося: 8 виробників зимових шапок