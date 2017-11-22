В ПАРЄ можуть обговорити повернення російської делегації

На засіданні Постійного комітету ПАРЄ в Копенгагені 24 листопада можуть обговорити повернення делегації РФ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела в ПАРЄ.

"В п.п. 12 резолюції 2186 вказано, що "три роки поспіль одна з держав-членів Ради Європи, - Російська Федерація - брала участь у діяльності та була представлена лише в одному з двох статутних органів РЄ, а саме в Комітеті міністрів, але не в Асамблеї", - йдеться у повідомленні.

"Документ містить також висловлення жалю з приводу того, що РФ 30 червня оголосила про рішення призупинити виплату свого внеску до бюджету Ради Європи на 2017 рік "до повного та безумовного відновлення повноважень делегації", - підкреслили в ПАРЄ.

"Процес залежить від багатьох чинників. Російська Федерація використовує щонайменші можливості для реалізації свого задуму з повернення, відновлення права голосу. Очевидно, що зараз це ще одна спроба", - наголосили в організації.

У ПАРЄ пояснили, що проведення дебатів щодо РФ не означатиме повернення делегації Росії.

Як відомо, раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна не бачить підстав для повернення в ПАРЄ делегації РФ.