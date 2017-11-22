ЗМІ: З Луганська виїжджають люди, центр в оточенні бойовиків

Місцеві жителі повідомили, що вранці в центрі окупованого Луганська бачили автоматників, кілька БТРів, людей з білими стрічками та нашивками Беркут, центр міста оточений бойовиками.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела.

"У центрі - автоматники, кілька БТРів, люди з білими пов'язками і нашивками Беркут", - сказав луганчанин Андрій, ім'я якого змінено з метою безпеки.

Він запевняє, що місто практично порожнє з вечора вівторка.

"Машин стало значно менше, багато з ранку, світ за очі їдуть з дітьми", - додав луганчанин.

Видання повідомляє, що лікар однієї з луганських лікарень Олександр розповів, що всім медпрацівникам заборонили покидати місто.

"Нас попередили, що виїжджати заборонено, людей на прийомі з ранку сьогодні немає", - додав він.

Також, з посиланням на місцевих жителів, інформресурс повідомляє, що у вівторок заняття в школах і інших навчальних закладах були скорочені, багато дітей не прийшли на тренування і секції.

Крім того, з 21 листопада з 14.00 не працює радіо і телебачення.

Відзначається, що за даними жителів в Станиці Луганської, потік людей, які перетинають лінію розмежування з Луганська, збільшився в зв'язку з розбірками у місті.

"Вчора людей стало більше, хто не встиг виїхати на автобусах в Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Біловодськ залишалися переночувати", - сказав місцевий житель селища Дмитро.

При цьому, у прес-службі Луганського прикордонзагону повідомили, що особливо ситуація не змінилася, оскільки в останні дні багато людей відзначається по обидва боки лінії розмежування.

Як відомо, напередодні ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростовує свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.

Плотницький заявив, що ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Спостерігачі ОБСЄ моніторять ситуацію в Луганську та підтверджують наявність озброєних людей, які заблокували частину міста.

Російські ЗМі повідомляли, що у конфлікті між Ігорем Плотницьким та звільненим ним "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Кремль обрав сторону останнього.

22 листопада лідер луганських сепаратистів Ігор Плотницький провів робочу зустріч.

Його розмову з так званими в. о. "міністра надзвичайних ситуацій ЛНР" Сергієм Іванушкіним і в. о. "міністра внутрішніх справ ЛНР" Володимиром Черковим у кабінеті записали на відео.

Читайте також: Павуки в банці. Що відомо про розбірки сепаратистів у Луганську