У Путіна кажуть, що бойовики самі вирішать долю ОРДЛО

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков каже, що РФ не втручається в справи терористичних організацій в окупованих районах Донбасу.

Про це він заявив журналістам у середу, передає "Інтерфакс".

"Це, швидше, питання цих республік, але знову ж таки я не буду нічого коментувати", - сказав він журналістам, відповідаючи на питання про те, чи міг би Кремль підтримати об'єднання "ДНР" і "ЛНР".

За його словами, в Кремлі стежать за розвитком ситуації в Луганську, але не коментують її "через відсутність детальної інформації".

"Розуміння є, але я не буду зараз давати коментарі, просто не володію детальною інформацією, і було б неправильно давати якісь поверхневі оцінки", - сказав Пєсков.

Він пообіцяв прокоментувати цю ситуацію, "у міру прояснення і отримання інформації".

Як відомо, напередодні ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростував свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.

Плотницький заявив, що ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Спостерігачі ОБСЄ моніторять ситуацію в Луганську та підтверджують наявність озброєних людей, які заблокували частину міста.

У тимчасово окупованому Луганську кілька годин не працювали телебачення і радіо.

У конфлікті між Ігорем Плотницьким та звільненим ним "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Кремль обрав сторону останнього, хоча офіційно потім це заперечив.

22 листопада лідер луганських сепаратистів Ігор Плотницький провів робочу зустріч.

Його розмову з так званими в. о. "міністра надзвичайних ситуацій ЛНР" Сергієм Іванушкіним і в. о. "міністра внутрішніх справ ЛНР" Володимиром Черковим у кабінеті записали на відео.

За даними джерел видання LIGA.net, 22 листопада Луганськ порожніє – люди виїжджають з міста.

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Міністр зовнішніх справ Павло Клімкін стверджує, що нинішня ситуація в Луганську це не тільки внутрішні розборки там всередині між бандами, це також розборки між відповідними російськими спецслужбами.