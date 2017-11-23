Росія направила на Донбас 71-й "гумконвой"

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Четвер, 23 листопада 2017, 06:16

71-а колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

Про це повідомляє МНС Росії.

Як стверджується, автомобілі везуть понад 500 тонн вантажів, серед яких "дитячі продуктові набори, медикаменти, медичне майно і дитячі подарунки".

Колона проїде в два пункти призначення - Луганської та Донецької областей України.

Як відомо, Росія доставляє "гуманітарну допомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

Попередня колона російських вантажівок вдерлась в Україну 26 жовтня.

Теми: Донбас ОРДЛО Росія
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