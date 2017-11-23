На лінії розмежування на Донбасі посилюють заходи безпеки

Українська влада не виключає ескалації конфлікту на окупованій частині Донбасу й тому посилює заходи безпеки на лінії розмежування.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України вранці 23 листопада.

"У зв’язку з загостренням внутрішньої ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, як наслідок не виключається можливість ескалації конфлікту чи будь-яких провокативних дій з боку російських найманців. Саме тому в межах компетенції Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на лінії розмежування", – йдеться у повідомленні.

"Аби упередити та не допустити провокацій, посилені заходи в усіх контрольних пунктах в`їзду-виїзду, через які лише за останню добу прослідувало майже 40 тисяч громадян. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, активно використовуються технічні засоби контролю, до перевірок залучаються службові собаки", – уточнюють прикордонники

Особливу увагу прикордонні наряди приділяють контрольним та режимним заходам.

"Крім того, в готовності перебувають всі прикордонні підрозділи в районі проведення АТО, ведеться спостереження та моніторинг ситуації об’єктів, які перебувають у сфері діяльності відомства", – зазначає ДПСУ.

Також уточнено взаємодію зі штабом АТО, підрозділами Збройних сил України та усіма силовими структурами.