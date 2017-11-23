На фоні загострення в ОРДЛО Хуг зустрінеться з Захарченком

Перший заступник голови спостережної місії ОБСЄ Александр Хуг планує зустрітися з ватажком незаконного збройного формування "ДНР" Олександром Захарченком.

Про це інформує у четвер прес-центр СММ ОБСЄ.

Зазначається, що Хуг порушить питання безпеки спостерігачів місії.

"Крім того, він має намір обговорити спостереження СММ щодо теперішньої безпекової ситуації, дотримання сторонами Мінських домовленостей, необхідність захисту об’єктів життєзабезпечення, а також випадки перешкоджання діяльності СMM, зокрема втручання у роботу камер, встановлених уздовж лінії зіткнення", – зазначають спостерігачі.

Як повідомлялось, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в цілях безпеки обмежила патрулювання в Луганську 21-22 листопада, але фіксувала наявність збройних людей на вулицях окупованого міста.

СММ також зазначила, що з опівдня 21 і до вечора 22 листопада в готелях, де проживають спостерігачі, не працювало телебачення і радіо.

Як відомо, цього тижня в окупованому Луганську загострилася ситуація через конфлікт ватажка незаконного збройного формування "ЛНР" Ігоря Плотницького з відстороненим "главою МВС ЛНР" Ігорем Корнетом.

Крім цього увечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.