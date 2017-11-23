Справа патрульного Олійника зрушила з місця

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Четвер, 23 листопада 2017, 17:32

Голосіївський районний суд Києва обрав склад суду присяжних, який розглядатиме обвинувальний акт відносно співробітника столичного управління патрульної поліції Сергія Олійника.

Про це інформує 23 листопада прес-служба прокуратури міста Києва.

До складу суд присяжних увійшли двоє професійних суддів, троє основних присяжних та двоє запасних. Запасні присяжні будуть долучені до розгляду справи у разі неможливості когось із основного складу виконувати обов'язки.

Крім того, під час нинішнього засідання суд присяжних задовольнив клопотання державного обвинувача та застосував відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 2 місяці, поклавши на нього додаткові процесуальні обов’язки.

На наступному судовому засіданні, яке заплановано на 16 січня 2018 року, прокурор почне зачитувати обвинувальний акт.

Як відомо, 7 лютого 2016 року у Києві співробітник Управління патрульної поліції в м. Києві Сергій Олійник під час переслідування автомобіля БМВ смертельно поранив з табельної зброї 17-річного пасажира цієї автівки.

Як відомо, вночі 7 лютого 2016 року співробітник київської патрульної поліції під час переслідування авто BMW, яке порушувало ПДР і їхало на високій швидкості, застрелив 17-річного хлопця, який у компанії трьох інших чоловіків перебував у машині. 

Переслідування порушників тривало більше 30 хв.

Поліцейські неодноразово попереджали через гучномовець про відкриття вогню, після чого обстріляли автомобіль.

Трьох хлопців-порушників затримали, вони перебували у нетверезому стані.

Водія BMW Ростислава Храпачевського, підозрюваного в опорі поліції, Голосіївський райсуд Києва 1 березня 2016 року випустив із-під варти під особисте зобов'язання.

Теми: ДТП Київ поліція суд
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