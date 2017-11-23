Трубаров відповів на справу ГПУ: Політична гра оточення Луценка

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Четвер, 23 листопада 2017, 17:54

Керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров, який став фігурантом кримінальної справи Генпрокуратури, стверджує, що ні в чому не винний.

Про це він написав у Facebook.

"Щодо заяви Генерального прокурора Юрія Луценка про нібито порушення при приватизації частини приміщення МінАПК. Це ніщо інше, як політична гра оточення генерального прокурора напередодні прозорої і конкурентної приватизації, яка не всім подобається, але яка відбудеться в наступному році", - заявив в.о. голови ФДМ.

Він зазначив, що майно, про яке йдеться у справі, належало державному підприємству, органом управління якого було МінАПК, та не було заборонено до приватизації.

Трубаров нагадав, що у 2011 році цілком законно був підписаний договір оренди державного нерухомого майна. Орендар мав право здійснювати невід’ємні поліпшення об’єкту, а також приватизувати майно. Тож київське відділення ФДМ, яке він тоді очолював, правомірно уклало договір купівлі-продажу цього майна.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура підготувала підозру виконуючому обов'язки голови Фонду державного майна Віталію Трубарову у справі про незаконну приватизацію частини будівлі Міністерства агрополітики у 2013 році.

Пізніше з'явилися подробиці кримінального провадження.

Українська правда
Теми: Фонд держмайна кримінал Луценко
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