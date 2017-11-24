В СБУ пояснили, чому видворили до РФ представника Кадирова

Служба безпеки заявляє, що повноважний представник глави Чечні в Україні Рамзан Ціцулаєв перебував в Україні незаконно.

Про це повідомляє прес-служба СБУ 24 листопада.

"СБУ отримала інформацію щодо незаконного перебування в Україні громадянина Російської Федерації, який протягом тривалого часу був довіреною особою та відповідав за реалізацію в нашій країні політики президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що після Революції Гідності чоловік покинув територію нашої держави та перебував у Грозному.

За даними СБУ, наприкінці вересня іноземець повернувся в Україну, використовуючи новий паспорт громадянина РФ, зі зміненими установчими даними.

"Оперативники спецслужби задокументували, що під час незаконного перебування в Україні громадянин РФ, зокрема, збирав відомості про діяльність проукраїнських вихідців із Чеченської Республіки, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей", – зазначають в СБУ.

У відомстві пояснюють, що видворили Ціцулаєва до Росії, бо його дії загрожували національній безпеці України.

"Він грубо порушив законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, здійснюючи перетин державного кордону України та перебуваючи на території нашої держави з документами, що оформлені на установчі дані іншої особи, тому стосовно нього було прийнято рішення про примусове повернення до Росії", – йдеться у заяві СБУ.

23 листопада стало відомо, що СБУ затримала повноважного представника глави Чечні в Україні Рамзана Ціцулаєва, відвезла його до кордону з Росією, де росіяни його затримали та арештували.

Видання "Росбалт", посилаючись на свої джерела, писало, що він комусь "перейшов дорогу" в Україні і його вирішили видати Росії, щоб "прибрати зі шляху".

За інформацією "Росбалта", Ціцулаєву пред'явлені звинувачення в шахрайстві і застосуванні сили до представників влади.

За даними ЗМІ, Ціцулаєва розшукували після того, як у листопаді 2014 року його невдало спробували затримати в ресторані готелю "Золоте кільце".

З 2011 року він був представником глави Чечні Рамзана Кадирова в Україні. У травні 2014 року брав участь у звільненні журналістів LifeNews, затриманих Національною гвардією.